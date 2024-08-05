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10:08, 5 августа 2024Россия

В российском городе мигранты избили сына участника СВО и попали на видео

В Орле мигранты избили несовершеннолетнего сына участника СВО

В Орле мигранты избили сына участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Русская община ZOV».

Как видно на кадрах, несколько молодых людей играли в волейбол на спортивной площадке, когда между ними произошел конфликт, мигранты несколько раз ударили подростка.

У мальчика после побоев диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также закрытый многооскольчатый перелом костей носа со смещением и костными отломками. По словам матери потерпевшего, сыну провели две сложные операции, но он до сих пор испытывает сложности с дыханием, ему назначили еще несколько операций.

По данным канала, пострадавшему 16 лет, его отец — участник СВО, сейчас находится на фронте.

В 2023 году в Челябинской области мигрант избил участника СВО. Гражданин Таджикистана назвал военного агрессором и предложил ему выйти на улицу, после чего ударил — россиянин потерял равновесие и ударился головой о ступени.

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      Елена Торубарова
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