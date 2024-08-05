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16:13, 5 августа 2024Россия

В российском городе трехлетний ребенок захлебнулся в бассейне во дворе дома

В Барнауле трехлетний мальчик захлебнулся в бассейне во дворе дома

Фото: Raphaël Biscaldi / Unsplash

В Барнауле трехлетний мальчик захлебнулся в бассейне во дворе дома. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи в российском городе выяснили, что 2 августа ребенок и его сестры купались в каркасном бассейне, установленном во дворе их дома, за ними приглядывала мать.

Спустя некоторое время женщина отвлеклась на телефонный звонок и отошла, мальчик в это время находился на лестнице бассейна. Когда мать услышала крик дочерей, то выбежала во двор. Подойдя к бассейну, она увидела сына без чувств.

Прибывшие на место происшествия врачи не сумели спасти мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во Всеволжском районе Ленинградской области трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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