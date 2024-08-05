В российском регионе мужчина похитил девятилетнего ребенка

Shot: в Саратовской области мужчина похитил девятилетнего мальчика

В Саратовской области мужчина похитил девятилетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, вечером неизвестный лысый гражданин подошел к мальчику на улице Чапаева в городе Балакова. Он куда-то увел ребенка. Местные жители организовали поиски школьника.

Знакомый похитителя рассказал о месте его проживания. Тогда полицейские задержали мужчину в квартире. Мальчик находился там же. Выяснилось, что задержанный постирал его вещи. Предварительно, жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Ранее правоохранители задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в похищении 33-летней женщины в Королеве и вымогательстве у нее денег.

