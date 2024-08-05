В Сочи собрались построить новую железную дорогу

В генплане Сочи учли возведение новой железной дороги от Адлера до Кисловодска

В Сочи собрались построить новую железнодорожную магистраль Адлер — Черкесск — Кисловодск. Возведение дороги учли в генеральном плане города, сообщила специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко, передает РИА Новости.

Генплан — новый документ, в котором прописаны правила градостроительства в Сочи. На момент его разработки еще не было конкретной программы строительства новой железной дороги, отметила Павленко. Поэтому точное местоположение магистрали и год завершения проекта пока не определены. Однако, по словам специалистки, дорога точно будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне.

Ранее стало известно, скоростную автомагистраль Джубга-Сочи планируют построить к концу 2029 года. Протяженность трассы превысит 150 километров. Дорога пройдет от трассы М-4 «Дон» до обхода Адлера и далее вдоль берега Черного моря до примыкания к А-149.

Возведение этой магистрали, по прогнозам, станет самым дорогим в России — оно обойдется примерно в 1,4 триллиона рублей.

