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05:47, 5 августа 2024Мир

В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор

Пелоси: Байден заслужил находиться на горе Рашмор
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Джо Байден заслуживает место на горе Рашмор, считает экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом она рассказала в интервью CBS News.

Интервьюер задала ей уточняющий вопрос о том, действительно ли Байдену есть место на этом памятнике, наравне с бывшим американским лидером Авраамом Линкольном.

«Ну, у вас там Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но вы можете добавить Байдена», — сказала Пелоси.

21 июля Джо Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.

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      Сергей Грехов
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