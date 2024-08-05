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12:22, 5 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ признали отсутствие средств противодействия российским дронам

Боец ВСУ: эффективные средства противодействия российским дронам отсутствуют

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали отсутствие средств противодействия российским беспилотникам. Об этом заявил заместитель командира одного из украинских батальонов с позывным Фотон в интервью изданию «Цензор.нет».

«Присутствие этих дронов наблюдается 24 часа в сутки. Причем по всем направлениям. Мы еще в полной мере не нашли эффективных средств противодействия им», — рассказал боец ВСУ.

По его словам, в то же время российские военные хорошо развиваются в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Фотон также отметил, что международные санкции не мешают Москве обновлять технологии и менять тактики. Он добавил, что украинские военные учатся у армии России системности в подходах и стратегическому видению организации инфраструктуры на линии боевого столкновения.

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      Екатерина Грищенко
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