Вдове участника СВО отказали в получении выплат за мужа

В ХМАО вдове бойца СВО отказали в получении выплат, ей помогла прокуратура

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вдове участника специальной военной операции (СВО) отказали в получении выплат за мужа. Об этом сообщает прокуратура региона на сайте.

Женщине не выдали единовременную выплату, которая полагалась бойцу при заключении контракта с Минобороны. После этого она обратилась в прокуратуру.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, в ходе которой установили необоснованность отказа. Суд поддержал требования прокуратуры ХМАО, выступавшей в интересах россиянки, и обязал ответчика произвести выплату в полном объеме. Решение суда исполнено.

Ранее стало известно о жителе Тюменской области, которого заставили вернуть выплаты за подписанный контракт для участия в СВО. Это произошло из-за наличия у мужчины психического расстройства. Самостоятельно он смог вернуть только 2000 рублей, еще 598 тысяч рублей он будет выплачивать по решению суда.