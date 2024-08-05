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10:33, 5 августа 2024Россия

Вдове участника СВО отказали в получении выплат за мужа

В ХМАО вдове бойца СВО отказали в получении выплат, ей помогла прокуратура
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вдове участника специальной военной операции (СВО) отказали в получении выплат за мужа. Об этом сообщает прокуратура региона на сайте.

Женщине не выдали единовременную выплату, которая полагалась бойцу при заключении контракта с Минобороны. После этого она обратилась в прокуратуру.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, в ходе которой установили необоснованность отказа. Суд поддержал требования прокуратуры ХМАО, выступавшей в интересах россиянки, и обязал ответчика произвести выплату в полном объеме. Решение суда исполнено.

Ранее стало известно о жителе Тюменской области, которого заставили вернуть выплаты за подписанный контракт для участия в СВО. Это произошло из-за наличия у мужчины психического расстройства. Самостоятельно он смог вернуть только 2000 рублей, еще 598 тысяч рублей он будет выплачивать по решению суда.

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      Алан Босиков
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