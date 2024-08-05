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08:49, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Владельцев Android в России предупредили о возможной слежке

Kaspersky Lab выявила троян-шпион у пользователей Android в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус типа «Троян», который используют для кибершпионажа. Его жертвой становятся владельцы Android-устройств в России, пишут «Ведомости».

Новый вирус получил название LianSpy. Специалисты предполагают, что слежка за россиянами началась с середины 2021 года. Обнаружить вредоносное программное обеспечение (ПО) было трудно, поскольку мошенники тщательно скрывали свои действия.

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По данным «Ведомостей», слежка носила точечный характер. Вирус обнаружили минувшей весной — с этого времени специалисты «Лаборатории» зафиксировали более десяти целей злоумышленников. Однако неизвестно, кто именно пострадал от кибершпионажа.

Ранее Центробанк России предупредил россиян о рисках, связанных с игрой Hamster Kombat. Специалисты подчеркнули, что разработчики не гарантируют, что пользователи получат реальные деньги из виртуальной валюты.

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      Марина Совина
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