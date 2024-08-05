Власти российского города лишили льгот многодетную семью участника СВО

Семью многодетного участника СВО из Челябинска лишили пособий и льгот

Семью многодетного участника специальной военной операции (СВО) из Челябинска Андрея Щербакова лишили пособий и льгот. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Как рассказала изданию супруга военнослужащего Анна, ее муж принимает участие в СВО с 2022 года, а его общий стаж службы по контракту в Вооруженных силах РФ составляет около 20 лет. Новый контракт, подписанный военным, был заключен в сентябре 2022 года сроком на 12 лет.

При этом власти Челябинска сочли, что выплаты семье Щербакова не положены и предоставили лишь льготу на посещение детского сада. «У меня есть справка от Минобороны (...) о том, что наша семья имеет право на получение социальных гарантий. И есть ответ от администрации города, что никакие единовременные пособия и льготы не положены», — заявила Анна Щербакова.

Власти города не комментировали заявление супруги военнослужащего.

Ранее сообщалось, что россиянина заставили вернуть выплату за подписанный контракт для участия в СВО. Однако он смог отдать Минобороны только две тысячи рублей — на что была потрачена остальная сумма, не сообщается.