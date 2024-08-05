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15:47, 5 августа 2024Культура

Возлюбленная Джейсона Стэйтема ответила на слухи о беременности

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опровергла слухи о беременности фото пресса
Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли, ответила на слухи о беременности. На это обратил внимание Пятый канал.

Отмечается, что ранее подписчики звезды начали массово поздравлять ее с беременностью. Причиной этого стала фотография, на которой модель, одетая в широкие брюки, топ и тренч, стоит в неудачной позе, из-за которой у нее выделяется живот.

Возлюбленная Стэйтема опровергла догадки поклонников, выложив кадр, на котором она демонстрирует пресс.

Ранее Джейсон Стэйтем объяснил, почему не хочет играть в супергеройских фильмах.

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      Варвара Кошечкина
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