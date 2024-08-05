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04:20, 5 августа 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась обнаженной в постели

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фанатам фото без одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, предстала перед камерой, лежа на боку в постели. При этом она прикрыла обнаженную грудь рукой и набросила одеяло на ноги.

В то же время 37-летняя знаменитость распустила волосы, уложив их назад, сделала бежевый маникюр и дополнила образ серьгами, минималистичными кольцами и перстнем с объемным камнем.

В июле российская топ-модель, бывшая «Мисс Татарстан» и «вице-мисс Россия» Ирина Шарипова снялась топлес на яхте.

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      Карина Черных
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      Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась обнаженной в постели

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