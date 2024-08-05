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20:34, 5 августа 2024Ценности

Жена российского миллиардера снялась в бикини в откровенной позе

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенной позе во время отдыха в Греции. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,7 миллиона подписчиков.

37-летняя манекенщица на размещенном снимке стояла на четвереньках на борту яхты. При этом она надела розовое бикини со стрингами, обнажавшими ее ягодицы.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в зеленом топе от бикини без бретелей с объемным тканевым цветком между чашками. Также она завязала на бедрах парео аналогичного оттенка. В свою очередь, модель сидела, подогнув под себя ноги и разведя колени в стороны.

В июле жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенные фото в купальнике.

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      Карина Черных
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