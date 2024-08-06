13 человек пострадали в ДТП с маршруткой на российской трассе

В Армавире Краснодарского края в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

В Армавире Краснодарского края в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили спасатели, авария произошла на 178-м километре трассы Р-217 «Кавказ». В МЧС уточнили, что нескольких пострадавших спасти не удалось.

«Произошло ДТП с участием трех автомобилей (1 грузовой автомобиль, 1 легковой автомобиль, микроавтобус Мерседес) (...) В микроавтобусе находилось 17 человек. В легковом автомобиле находилось 5 человек», — сообщили в экстренной службе.

В МВД уточнили, что после аварии в медучреждения были госпитализированы семь человек. Заявление правоохранителей приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что бригада скорой медицинской помощи заживо сгорела в аварии в Красноярском крае.