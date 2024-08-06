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04:21, 6 августа 2024Забота о себе

33-летняя девственница объяснила свое отношение к мужчинам

Фото: Danie Franco / Unsplash

Американка по имени Лорен Харкинс, утверждающая, что в 33 года у нее не было секса и романов, прокомментировала догадки о своем позднем секс-дебюте и объяснила свое отношение к мужчинам. Взрослая девственница обратилась к своим подписчикам в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина опровергла популярную среди ее хейтеров идею, что она якобы ненавидит мужчин. Более того, добавила она, некоторые из ее самых близких друзей — мужчины. «Некоторые из моих самых любимых людей — мужчины. Я просто еще не нашла подходящего для меня человека», — заявила она.

Кроме того, продолжила Харкинс, менять свой подход к жизни и специально искать подходящего на роль ее избранника претендента она не собирается. «Я люблю свою жизнь такой, какая она есть, поэтому никогда не искала себе пару», — заключила она.

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Ранее Харкинс объяснила свое желание жить без секса. Она призналась, что до сих пор хранит девственность, так как придерживается высоких стандартов жизни.

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      Александра Лисица
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