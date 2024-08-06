41-летняя Анна Седокова снялась в купальнике

41-летняя певица Анна Седокова показала фигуру в коричневом купальнике на фото

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица снялась в раздевалке у зеркала. Она позировала перед камерой в слитном коричневом купальнике из жатой ткани. При этом наряд оказался оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди.

В то же время знаменитость распустила волосы и надела черную бейсболку, скрыв за ней лицо. Также исполнительница продемонстрировала длинные нюдовые ногти.

Ранее в августе 46-летняя бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике во время отдыха с новым возлюбленным.