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12:24, 6 августа 2024Ценности

41-летняя российская актриса примерила прозрачное платье перед камерой

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде у зеркала. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» примерила облегающее кружевное мини-платье белого цвета с открытой спиной, сквозь прозрачную ткань которого просвечивало ее тело. При этом знаменитость показала фигуру с разных ракурсов и отметила, что готовится к поездке. «Собираю чемодан. Берем?» — подписала она кадр.

Кроме того, артистка также предстала перед камерой в черном платье подобного фасона, оголив одно плечо.

Ранее в августе российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенной ночной рубашке.

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      Карина Черных
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