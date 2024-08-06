50-летняя Виктория Бекхэм снялась топлес для журнала Vogue

Британская предпринимательница и певица Виктория Бекхэм приняла участие в откровенной фотосессии для австралийской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания.

50-летняя знаменитость попала на обложку журнала в мини-платье черного цвета с глубоким V-образным декольте, а на другом фото Бекхэм позировала топлес в брючном костюме, прикрывая оголенную грудь пиджаком. Кроме того, исполнительницу запечатлели в блестящем боди в сочетании с шубой.

В июле фанаты оценили комментарий Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись». Известно, что знаменитость в ближайшее время планирует запуск новых духов. В качестве анонса она решила опубликовать пост, посвященный семейной поездке в Италию.