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17:19, 1 июля 2024Ценности

В сети оценили комментарий Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись»

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Фанаты оценили комментарий британской предпринимательницы, дизайнера и экс-участницы поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись». На соответствующие пост и комментарии на платформе X (ранее — Twitter) обратили внимание журналисты Page Six.

Известно, что 50-летняя знаменитость в ближайшее время планирует запуск новых духов. В качестве анонса она решила опубликовать пост, посвященный семейной поездке в Италию. На размещенных снимках Бекхэм запечатлена вместе со своим супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом. Бизнесвумен предстала перед камерой в черных брюках, голубом кроп-топе с цветочным принтом и бейсболке. Спортсмен, в свою очередь, позировал в светло-серых штанах и белой майке. «Путешествие в Портофино в 1997 году было очень романтичным. Помню, как я была рада, что впервые там оказалась с Дэвидом. 48 часов, которые мы провели вместе, были интенсивными и потрясающими», — подписала она кадры.

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Поклонники отреагировали на сообщение Бекхэм. «Из-за этой похотливой подписи мне не по себе», — написал один из пользователей сети. Другой юзер спросил у него: «Неудобно или ревнуешь?» Тот, в свою очередь, ответил: «Не буду врать, я просто завидую».

В марте сообщалось, что Виктория Бекхэм похвасталась презентом от мужа. Тогда бизнесвумен, сломавшая ранее ногу во время тренировки, рассказала, что супруг приобрел для нее коленный самокат KneeRover с четырьмя колесами и платформой для поврежденной конечности.

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      Мария Винар
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