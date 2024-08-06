50-летнюю Кейт Мосс вместе с дочерью сняли в купальниках на отдыхе

50-летнюю Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой Мосс сняли в купальниках на Ибице

Британскую супермодель и актрису Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой Мосс сняли в откровенных нарядах во время отдыха на Ибице. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

50-летнюю манекенщицу запечатлели в слитном черном купальнике без бретелей и с драпировкой в области живота. Отмечается, что стоимость данного предмета гардероба израильского бренда Gottex составила 125 евро (примерно 12 тысяч рублей). В то же время звезда надела золотистые браслеты, массивный перстень, ожерелье и серьги с прозрачными камнями.

В свою очередь, 21-летняя наследница знаменитости предстала перед камерой в коричневом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и стрингов с завязками на бедрах. При этом компанию девушке также составил ее возлюбленный — специалист по электронной коммерции, фэшн-маркетолог Йони Хельбиц.

В мае папарацци заметили Кейт Мосс без штанов на встрече с неизвестным мужчиной.