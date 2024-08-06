Водонаева назвала Боню и Седокову красивыми женщинами в российском шоу-бизнесе

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» телеведущая и блогерша Алена Водонаева назвала красивых женщин в российском шоу-бизнесе. Имена знаменитостей она озвучила в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого доступен на YouTube.

Так, в их число инфлюэнсерша внесла телеведущую Викторию Боню, экс-участницу группы «ВИА Гра» Анну Седокову и танцовщицу Анастасию Волочкову. Кроме того, в списке оказались бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина и певица Валерия.

«Она [Валерия] фантастически красивая женщина. Когда я ее вижу в жизни, поражаюсь тому, что она вообще не меняется. (...) Какая была 20 лет назад, такая и сейчас. Эта дисциплина, к которой я хочу прийти, — всегда быть в одном весе», — заявила гостья программы.

Также Водонаева рассказала, что захотела похудеть ради свидания со звездой Голливуда.