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15:43, 6 августа 2024Ценности

Алена Водонаева рассказала о похудении ради свидания со звездой Голливуда

Ведущая Алена Водонаева захотела похудеть ради свидания со звездой Голливуда

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева захотела похудеть ради свидания со звездой Голливуда. На данную тему она высказалась в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого доступен на YouTube.

42-летняя инфлюэнсерша заявила, что с апреля переписывается с зарубежной знаменитостью. При этом гостья программы не стала раскрывать его имя. Однако отметила, что актер моложе и стройнее ее, и сравнила его со звездой «Дюны» Тимоти Шаламе.

Водонаева указала, что артист официально пригласил ее на свидание. Так, в рамках подготовки к встрече она решила заняться преображением фигуры. «Хочу приехать очень худой. Я не могу приехать как женщина, я и так его старше. Надо килограмма два еще сбросить», — объяснила знаменитость.

В июле Водонаева раскрыла секрет стройности фразой «зашиваю рот».

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      Карина Черных
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