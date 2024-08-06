Алиев встретился с Шойгу

Президент Азербайджана Алиев провел встречу с секретарем Совбеза России Шойгу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы государства.

«6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу», — говорится в заявлении пресс-службы президента Азербайджана.

Какие вопросы обсудили азербайджанский лидер и секретарь Совбеза России, не уточняется.

5 августа Шойгу посетил с официальным визитом Иран. В Тегеране секретарь Совета безопасности России встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, совместные торгово-экономические проекты, а также глобальную и региональную безопасность.