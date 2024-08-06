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01:07, 6 августа 2024Мир

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира спецбатальона «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона «Радван» Алдина Джавада

Кадр: Telegram-канал Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения «Радван» в составе группировки «Хезболлах». Об этом говорится в Telegram-канале вооруженных сил страны.

Утоняется, что израильские военные провели операцию в районе Эббы на юге Ливана. В результате был уничтожен Али Джамаль Алдин Джавад. «Его ликвидация значительно снижает возможности террористической организации "Хезболла" по поддержке и осуществлению террористической деятельности с юга Ливана против севера Израиля», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ликвидировали полевого командира шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али в районе Базурии на юге Ливана. Отмечалось, что он был вовлечен в террористическую деятельность Южного фронта движения, планировал и осуществлял различные террористические акты.

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      Марина Совина
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