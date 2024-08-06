Оценена возможность объединения Австрии и Венгрии против ЕС

Политолог Солонников: правые партии Австрии и Венгрии могут объединиться в ЕП

Правые партии Австрии и Венгрии могут объединиться в Европейском парламенте (ЕП), чтобы противостоять политике Европейского союза (ЕС) и помощи Украине. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Абзацем».

«Не исключаю, что при крупной победе правых сил в Австрии они объединятся с другими правыми партиями в Европарламенте, чтобы укрепить таким образом позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это был бы красивый исторический реверанс в сторону Австро-Венгерской империи», — рассказал эксперт.

По его словам, данная ситуация показывает укрепление правых сил в Европе, которые будут все больше сотрудничать друг с другом для продвижения совместной повестки.

Ранее агентство Reuters сообщало, что приход к власти в Австрии и Венгрии правых сил способен вызвать раскол в ЕС в вопросах, касающихся помощи Украине. Утверждается, что сейчас представители правых сил являются фаворитами на выборах в Австрии. Они могут создать альянс с Орбаном, что, в свою очередь, нарушит «и без того хрупкий консенсус» в ЕС.