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05:30, 6 августа 2024Мир

На Западе предупредили Украину об «австро-венгерской угрозе»

Reuters: союз правых сил Австрии и Венгрии вызовет раскол в ЕС по Украине

Фото: Georges Schne / IMAGO / Global Look Press

Приход к власти в Австрии и Венгрии правых сил способен вызвать раскол в ЕС в вопросах, касающихся помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что сейчас представители правых сил являются фаворитами на выборах в Австрии. Автор статьи предупредил, что они могут создать альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что, в свою очередь, нарушит «и без того хрупкий консенсус» в ЕС.

«Возрождающиеся ультраправые создают австро-венгерский альянс, представляющий головную боль для ЕС по Украине», — указано в материале. Отдельно подчеркивается, что Вена смогла сохранить свой нейтральный статус, отказываясь от поставок оружия Киеву и сохраняя экономические отношения с Россией.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду, что на Украине снова пройдут выборы. Он подчеркнул, что выбирать государственную политику, в том числе в вопросе отказа от части территорий, могут только сами украинцы.

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      Артём Верейкин
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