В Европе выразили надежду на проведение выборов на Украине

Глава МИД Австрии Шалленберг выразил надежду на проведение выборов на Украине

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду, что на Украине снова пройдут выборы. Об этом он высказался в интервью телеканалу ORF.

По мнению министра, выбирать государственную политику, в том числе по вопросу возможного отказа от части территорий, способна только сама Украина и ее граждане. Он также отметил, что в стране есть свобода мнений и плюрализм. «Там обсуждают, там будут еще выборы — я надеюсь», — сказал Шалленберг.

Ранее Шалленберг призвал сохранить каналы диалога с Россией. «Мы должны использовать ОБСЕ. Нельзя просто взять и разрушить все мосты», — отметил он. До этого Ранее Австрия отказалась посылать военных инструкторов на Украину.