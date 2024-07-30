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01:37, 30 июля 2024Мир

В Европе выразили надежду на проведение выборов на Украине

Глава МИД Австрии Шалленберг выразил надежду на проведение выборов на Украине
Александер Шалленберг

Александер Шалленберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду, что на Украине снова пройдут выборы. Об этом он высказался в интервью телеканалу ORF.

По мнению министра, выбирать государственную политику, в том числе по вопросу возможного отказа от части территорий, способна только сама Украина и ее граждане. Он также отметил, что в стране есть свобода мнений и плюрализм. «Там обсуждают, там будут еще выборы — я надеюсь», — сказал Шалленберг.

Ранее Шалленберг призвал сохранить каналы диалога с Россией. «Мы должны использовать ОБСЕ. Нельзя просто взять и разрушить все мосты», — отметил он. До этого Ранее Австрия отказалась посылать военных инструкторов на Украину.

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      Марина Совина
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