Стала известна первая роль Бена Аффлека после слухов о разводе с Джей Ло

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Бен Аффлек сыграет звезду рестлинга Халка Хогана в новом фильме Гаса ван Сента

Бен Аффлек сыграет в предстоящем фильме о легендарном рестлере Халке Хогане. Об этом сообщило издание Empire.

Фильм получил рабочее название Killing Gawker. Он будет посвящен разборкам Халка Хогана с изданием Gawker. Отмечается, что жанр картины — судебная драма.

Актер, переживающий тяжелый период в отношениях со своей супругой Дженнифер Лопес, исполнит главную роль в новой картине Гаса ван Сента. С культовым режиссером Бен работал над картиной «Умница Уилл Хантинг», которая принесла ему славу. Более того, его партнером по новому проекту станет лучший друг Мэтт Дэймон, с которым они вместе играли в фильме 1997 года.

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