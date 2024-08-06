Мужчина расстался с невестой и спустя 14 лет узнал неприятную правду об их разрыве

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он расстался с невестой из-за ее странного поведения и спустя 14 лет узнал неприятную правду об их разрыве. Мужчина признался, что теперь злится на своих родителей.

«В 2010 году я был помолвлен с прекрасной девушкой. Мне было 22 года, ей 20 лет. К тому моменту мы уже встречались два года. (...) Мы планировали пожениться в июне или июле 2011 года», — рассказал автор поста. Он отметил, что перед свадьбой возлюбленная переехала в дом к его семье.

По словам мужчины, после переезда невеста изменилась: она внезапно стала мрачной и раздражительной. «Я, честно говоря, решил, что она сошла с ума. Я думал об этом последние 14 лет и так и не смог понять, как наши отношения превратились из идеальных в ужасные», — написал он.

В итоге весной 2011 года мужчина разорвал с девушкой помолвку, после чего они больше никогда не общались. В 2024 году автор поста приехал в гости к своим родителям и узнал от них секрет, который они скрывали от него много лет. «Мать и отец соврали моей невесте, что я ей изменяю, потому что им казалось, что я не готов к серьезным отношениям, и потому что мой брат никак не мог найти вторую половинку, и это все было несправедливо по отношению к нему», — сообщил он.

Рассказчик добавил, что злится на своих родителей и считает их поступок предательством. Он пожаловался, что после расставания с невестой так и не смог больше ни с кем построить серьезные отношения.

Комментаторы посоветовали автору поста перестать общаться с родственниками и сходить к психологу. «Если бы мои родители были такими бессердечными, я бы никогда больше с ними не разговаривал», — заявил один из них.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала о неожиданном госте на свадьбе и отменила торжество. Оказалось, что родственники жениха позвали на праздник его экс-возлюбленную.