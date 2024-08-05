Невеста узнала о неожиданном госте на свадьбе и отменила ее

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала о неожиданном госте на свадьбе и отменила торжество. Семья жениха позвала на мероприятие его бывшую подругу.

Автор поста рассказала, что была помолвлена с молодым человеком по имени Алекс в течение года и планировала свадьбу на конец лета. Героиня истории отметила, что семья ее жениха активно участвовала в подготовке к торжеству. «Недавно я узнала, что они пригласили на свадьбу бывшую девушку Алекса Сару. Они встречались около пяти лет и расстались два года назад, сейчас они в хороших отношениях», — пожаловалась невеста.

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Когда девушка заявила парню, что не хочет видеть на свадьбе его экс-подругу, он ответил, что звать бывших партнеров на свадьбу — семейная традиция их семьи. «Я пыталась объяснить, что присутствие Сары на свадьбе заставит меня чувствовать себя некомфортно», — призналась она. В ответ молодой человек сказал, что эгоистично со стороны невесты не учитывать чувства его семьи.

«В итоге я решила, что не смогу провести свадьбу при таких обстоятельствах. Я отменила торжество и все планы, связанные с ним, объяснив Алексу и его семье, что я не могу взять на себя обязательство связывать себя узами брака с тем, кто не уважает мои чувства», — написала рассказчица. По ее словам, семья жениха была в ярости от ее решения.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора и назвали странной традицию семьи жениха. По мнению большинства, молодой человек проявил неуважение к будущей жене, настояв на соблюдении своей семейной традиции.

Ранее пользователь Reddit поделился историей, как он узнал о неожиданном увлечении возлюбленной. В результате он решил расстаться с девушкой.