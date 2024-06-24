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11:20, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Парень узнал о неожиданном увлечении возлюбленной и расстался с ней

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей, как узнал о неожиданном увлечении возлюбленной и расстался с ней. По словам парня, его партнерша пристрастилась к просмотру порно.

Автор поста написал, что состоял в отношениях с девушкой три с половиной года. «У нас была хорошая работа, общее видение на счастливую семейную жизнь. Она была удовлетворена нашими отношениями, пока не познакомилась с новой подругой», — отметил он. Парень рассказал, что новая приятельница его возлюбленной часто говорила о сексе, в то время как сама она была скромна.

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Затем парень узнал, что его девушка начала смотреть порно, хотя раньше она не одобряла это занятие. Она объяснила, что начала потреблять контент сексуального характера по примеру подруги. «Еще она сказала, что видит этих мужчин в порно и ей становится любопытно, какого заниматься сексом с мужчиной с большим размером. (...) По ее словам, я не могу дать ей такой опыт», — пожаловался он. Автор истории признался, что его задели слова возлюбленной.

«Моя сдержанная и милая девушка превратилась в королеву размеров, пристрастилась к порно, и все из-за ее токсичной подруги», — написал рассказчик и добавил, что в итоге принял решение расстаться с ней.

В комментариях под постом многие назвали неуместными комментарии девушки в адрес партнера. Большинство комментаторов поддержали автора поста в решении разорвать с ней отношения.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как из-за ссоры с женой он узнал о себе неожиданную правду. Он признался, что из-за услышанного решил расстаться с супругой.

Олег Давыдов
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Парень узнал о неожиданном увлечении возлюбленной и расстался с ней

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