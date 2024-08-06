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20:19, 6 августа 2024Культура

Брату Джареда Лето потребовался кислородный баллон во время концерта

Группа Thirty Seconds to Mars использовала кислородный баллон во время концерта

Фото: @30secondstomars

Рок-группа Thirty Seconds to Mars актера Джареда Лето показала, какие средства использует во время выступлений, чтобы держать себя в форме. Видео было опубликовано на странице коллектива в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На ролике видно, что самому Джареду, которому сейчас 52 года, в перерывах между песнями приходится есть мед для связок, а его старший брат, 54-летний Шеннон и вовсе вынужден пользоваться кислородным баллоном, который специально спрятан прямо на сцене.

Ранее Джаред Лето рассказал о своей наркозависимости и признался, что в юном возрасте даже продавал запрещенные вещества.

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      Андрей Шеньшаков
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