Джаред Лето откровенно рассказал о наркозависимости

Джаред Лето рассказал, что перестал употреблять наркотики после «прозрения»

Американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето откровенно рассказал о своей наркотической зависимости. Об этом он сообщил в рамках подкаста The Zane Lowe Show, передает Page Six.

«Я вырос в среде, где были наркотики. Я имею в виду, что я знал, что такое запах травки, еще будучи очень, очень маленьким ребенком», — поведал 51-летний артист, добавив, что в молодости настолько пристрастился к наркотикам, что начал заниматься их продажей.

«Меня всегда это интересовало. Меня всегда интересовали наркотики. Мне всегда был интересен опыт. Мне было интересно пойти на некоторый риск, да. Я думаю, что это, вероятно, характерно для людей, которые любят экспериментировать и исследовать», — признался Лето.

Музыкант подчеркнул, что сначала он веселился с помощью наркотиков, а потом это начали делать они, а также заявил, что побороть зависимость ему помогло «презрение».

«У меня наступил момент ясности. В моей жизни появилось два пути. Я пошел по тому, который был верным. У меня были очень близкие друзья, которые этого не сделали, и их больше здесь нет. Их было много», — поведал артист.

