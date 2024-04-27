В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится вкладка «Избранное» для чатов

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая отделить важные чаты с помощью специальной вкладки. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Сообщается, что в приложении появится вкладка «Избранное» для чатов. Добавить нужные диалоги в эту категорию можно будет в настройках мессенджера или в самой вкладке.

Разработчики WABetaInfo отметили, что новая функция позволит не пропустить сообщения от важных собеседников. Опция будет доступна для устройств на базе операционной системы Android в будущем обновлении приложения.

Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp смогут пересылать друг другу видеосообщения. Отмечалось, что сейчас ролики для одного получателя отправить другому нельзя.

До этого стало известно, что в мессенджере появится возможность добавлять контакты в категорию «Избранное». Разработчики подчеркнули, что собеседники не будут знать о добавлении их номера в эту категорию.