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20:31, 6 августа 2024Путешествия

Директор ресторана в российском поезде украл у пассажира 2 миллиона рублей

Директор ресторана в поезде в Екатеринбург украл у пассажира 2 миллиона рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Директор вагона-ресторана в российском поезде украл у пассажира 2 миллиона рублей и попался. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Уточняется, что состав следовал из Приобья в Екатеринбург. Сотрудник поезда узнал ПИН-код от банковской карты туриста, украл ее и снял в терминале крупную сумму денег.

Вскоре вора поймали, против него завели уголовное дело.

Ранее сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского поезда. Туристом, который выбирает путешествия по железной дороге, оказался 40-летний Александр. Он предпочитает отправляться в поездки летом: в июле и августе.

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      Марк Успенский
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