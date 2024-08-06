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04:18, 6 августа 2024Ценности

Дочь Джуда Лоу снялась обнаженной для журнала

Фото: Pop Magazine

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу снялась в откровенном образе для нового номера журнала Pop. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя манекенщица предстала на снимках обнаженной. Для фотосессии она надела часы на запястье, уложила волосы наверх, сделала макияж в коричневой гамме и нанесла на ногти черный лак. При этом наследница актера позировала в объятиях мужчины, который также оказался без одежды.

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Известно, что автором данных кадров выступил дуэт базирующихся в Лондоне фотографов, известный как Sean and Seng.

В июле Айрис Лоу сняли в бикини во время отдыха с возлюбленным на Барбадосе.

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      Карина Черных
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