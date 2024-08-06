Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:07, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал совет для борьбы с депрессией без таблеток

Мясников: польза упражнений в борьбе с депрессией аналогична лечению препаратами
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Ольга Лавренкова / Коммерсантъ

Врач общей практики Александр Мясников дал совет для борьбы с депрессией без таблеток. Рекомендацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что даже легкая физическая активность может улучшить состояние пациентов с депрессией. По словам доктора, польза от упражнений в борьбе с этим психическим расстройством аналогична лечению препаратами.

«Ходьба или бег трусцой, танцы, йога, силовые тренировки и тай-чи значительно уменьшили депрессивные симптомы по сравнению с активным контролем, и величина эффектов была аналогична тем, которые были при стандартных методах лечения (когнитивно-поведенческой терапии или антидепрессантах)», — объяснил врач.

Ранее Мясников перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон. Врач добавил, что некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

      В России высказались о задержаниях в Минобороны словами «скоро камер не хватит»

      Директор парка «Патриот» обжаловал свой арест по делу о хищении

      Волочкова рассказала о совместном треке с SHAMAN

      Раскрыты подробности госпитализации Зака Эфрона при загадочных обстоятельствах

      В Госдуме прокомментировали просьбу к ОБСЕ рассмотреть факты узурпации власти Зеленским

      В России запустили серийное производство «Русака-С» с ИИ

      На Украине обвинили адвоката Порошенко в уклонении от мобилизации

      В России неожиданно подорожал попкорн

      ФСБ сорвала попытку террористической атаки со стороны ВСУ на объект в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше