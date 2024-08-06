Доктор Мясников дал совет для борьбы с депрессией без таблеток

Мясников: польза упражнений в борьбе с депрессией аналогична лечению препаратами

Врач общей практики Александр Мясников дал совет для борьбы с депрессией без таблеток. Рекомендацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что даже легкая физическая активность может улучшить состояние пациентов с депрессией. По словам доктора, польза от упражнений в борьбе с этим психическим расстройством аналогична лечению препаратами.

«Ходьба или бег трусцой, танцы, йога, силовые тренировки и тай-чи значительно уменьшили депрессивные симптомы по сравнению с активным контролем, и величина эффектов была аналогична тем, которые были при стандартных методах лечения (когнитивно-поведенческой терапии или антидепрессантах)», — объяснил врач.

Ранее Мясников перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон. Врач добавил, что некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.