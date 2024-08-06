Раскрыты последствия лишения сна для мозга

Current Biology: лишение сна привело к снижению разнообразия нервных связей

Ученые Эдинбургского университета раскрыли, что лишение сна может привести к таким последствиям, как снижение разнообразия синапсов в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Известно, что сон играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций, хотя до сих пор не было точно известно, как он влияет на мозг. В ходе новой научной работы мышей лишали нормального сна на шесть часов, после чего их мозг вскрывали и анализировали.

Ранее группа разработала метод классификации связей между нервными клетками на подтипы, который был использован для того, чтобы оценить изменения в мозге мышей, подвергнутых лишению сна. Оказалось, что у таких мышей общее количество синапсов осталось таким же, но их разнообразие значительно снизилось.

Особенно заметны эти изменения были в областях мозга, связанных с памятью и обучением. Исследователи предполагают, что замедление синтеза белка может быть одной из причин этих изменений.