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12:47, 6 августа 2024Наука и техника

Раскрыты последствия лишения сна для мозга

Current Biology: лишение сна привело к снижению разнообразия нервных связей

Фото: Ute Grabowsky / Globallookpress.com

Ученые Эдинбургского университета раскрыли, что лишение сна может привести к таким последствиям, как снижение разнообразия синапсов в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Известно, что сон играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций, хотя до сих пор не было точно известно, как он влияет на мозг. В ходе новой научной работы мышей лишали нормального сна на шесть часов, после чего их мозг вскрывали и анализировали.

Ранее группа разработала метод классификации связей между нервными клетками на подтипы, который был использован для того, чтобы оценить изменения в мозге мышей, подвергнутых лишению сна. Оказалось, что у таких мышей общее количество синапсов осталось таким же, но их разнообразие значительно снизилось.

Особенно заметны эти изменения были в областях мозга, связанных с памятью и обучением. Исследователи предполагают, что замедление синтеза белка может быть одной из причин этих изменений.

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      Александр Еникеев
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