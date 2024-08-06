«Другая Украина» обратилась в Совет ОБСЕ для рассмотрения нелегитимности Зеленского

«Другая Украина» призвала Совет ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским

Украинское оппозиционное движение «Другая Украина» призвало созвать заседание Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы рассмотреть факты узурпации власти президентом Украины Владимиром Зеленским и его легитимности. Об этом заявил глава движения Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«В обращении председателю постоянного Совета ОБСЕ Яну Боргу (...) содержится призыв созвать расширенное заседание постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским», — сообщил политик.

Помимо этого, по его словам, в обращении указаны факты дискриминации граждан Украины по признакам языка, религии и политических убеждений, а также методы борьбы с оппозицией.

Ранее Медведчук раскрыл судьбу западных спонсоров Зеленского. По его словам, он «потопит» одного политика за другим, от вице-президента США Камалы Харрис и до президента Франции Эммануэля Макрона.