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16:58, 6 августа 2024Бывший СССР

Эксперт указал на неприемлемость условий Зеленского по переговорам

Эксперт Денисов: мирные инициативы Зеленского не являются приглашением к диалогу

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Условия президента Украины Владимира Зеленского по началу переговоров с Москвой интересны только для Киева и его западных союзников. На неприемлемость подобных мирных инициатив указал в разговоре с «Известиями» политический эксперт Денис Денисов.

«Это не приглашение к диалогу, это приглашение к обсуждению тех идей, что являются приоритетными и интересными для Украины и ее западных партнеров», — приводятся в публикации слова политолога.

Он отметил, что Москве стоит воздерживаться от участия в подобной конфигурации политического диалога.

Ранее о готовности Киева к мирным переговорам также заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».

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      Глеб Палехов
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