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16:27, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Экс-ведущий культового телешоу рассказал о жизни после изуродовавшего его лицо ДТП

Экс-ведущий Top Gear Флинтофф рассказал, что после ДТП ему снились кошмары
Эндрю Флинтофф

Эндрю Флинтофф. Фото: Paul Childs / Action Images / Reuters

Бывший ведущий культового британского шоу Top Gear Фредди Флинтофф рассказал о жизни после изуродовавшего его лицо ДТП. Подробностями он поделился в документальном фильме Freddie Flintoff's Field of Dreams в эфире телеканала «Би-би-си», передает The Guardian.

По словам Флинтоффа, первые несколько месяцев после происшествия он все время сидел дома и «плакал каждые две минуты». «Я был в постоянном стрессе. Мне снились кошмары. (...) Было очень трудно с этим справиться», — признался он.

Экс-ведущий Top Gear также заявил, что сейчас старается искать положительные моменты в случившемся. «Я все еще жив, мне дали еще один шанс, я должен им воспользоваться», — подчеркнул Флинтофф.

В ноябре 2023 года «Би-би-си» объявил о приостановке показа Top Gear, выходившего более 40 лет. Причина, по которой было решено снять шоу с эфира, тогда не называлась. По данным СМИ, это заявление могло быть связано с аварией с участием Флинтоффа.

Флинтофф попал в ДТП во время съемок выпуска Top Gear в декабре 2022 года. Трехколесный автомобиль с открытым верхом, которым управлял ведущий, перевернулся и заскользил по трассе. Пострадавший был госпитализирован с травмами лица, также у него были сломаны ребра. После аварии на лице у Флинтоффа остались многочисленные шрамы.

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      Олег Давыдов
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