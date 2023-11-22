Выходившее более 40 лет культовое шоу сняли с эфира

Телеканал «Би-би-си» объявил о решении приостановить показ шоу Top Gear

Британский телеканал «Би-би-си» объявил о приостановке показа культового шоу Top Gear, выходившее более 40 лет. О решении снять передачу с эфира говорится в официальном заявлении канала.

В пресс-службе «Би-би-си» сообщили, что Top Gear не вернется на экраны «в обозримом будущем». «Мы знаем, что прекращение показа разочарует фанатов, но это правильный поступок», — написали представители канала.

Причина, по которой было решено приостановить показ шоу, не называется.

Как пишет газета The New York Times, это заявление может быть связано с ДТП, в которое попал один из ведущих Top Gear Фредди Флинтофф во время съемок передачи в декабре 2022 года. В результате происшествия он получил тяжелые травмы.

После ДТП «Би-би-си» в марте 2023 года приостановил производство 34-го сезона Top Gear. Затем была проведена проверка шоу на безопасность и гигиену труда, однако результаты проверки не были опубликованы, добавила газета.

Top Gear — британское шоу, посвященное автомобилям. Впервые оно вышло на экраны в 1977 году. В 2002 году передача была перезапущена, ее ведущими стали Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Стиг. В 2019 году одним из ведущих шоу стал Фредди Флинтофф.