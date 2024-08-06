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10:34, 6 августа 2024Мир

В ЕС назвали «памятником провалу» одно из соглашений с Турцией

В Европарламенте назвали «памятником провалу» миграционную сделку с Турций
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Florion Goga / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Греции Эммануил Фрагкос назвал «памятником провалу» заключенную в 2016 году миграционную сделку с Турцией. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) Фрагкос утверждает, что Анкаре «безразличны ее обязательства» в рамках соглашения, и она действует «бесконтрольно». Текст письма изучила «Лента.ру».

В 2016 году на фоне миграционного кризиса руководством Евросоюза и Турции были согласованы принципы решения этой проблемы. В рамках заключенной сделки все нелегальные мигранты, которые прибывают в Грецию, будут высылаться обратно в Турцию.

«Соглашение между ЕС и Турцией является памятником провалу, поскольку Турция действует совершенно бесконтрольно. В дополнение к организованному вооружению нелегальных мигрантов в феврале 2020 года, Турция настойчиво пытается переправить их через границы Греции», — говорится в обращении.

Учитывая, что Турции совершенно безразличны свои обязательства, какими эффективными экономическими мерами, по мнению Комиссии, она может наказать Турцию всякий раз, когда греческая пограничная служба сообщает о нарушениях со стороны Турции?

Эммануил Фрагкос член Европарламента от Греции 

В январе 2023 года Греция сообщила о планах построить забор длиной около 180 километров на границе с Турцией. «Наши соседи очень хорошо знают, что нет места для продолжения эксплуатации несчастных людей. Границы Греции на Эвросе неприступны, и в этом нет никаких сомнений», — объяснял на тот момент министр защиты граждан Такис Теодорикакос.

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      Кирилл Садовский
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