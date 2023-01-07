Греция построит забор вдоль границы длиной около 180 км и отгородится от Турции

Греция построит забор вдоль границы и отгородится от Турции, заявил местный министр защиты граждан Такис Теодорикакос. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что правительственный совет по иностранным делам и обороне Греции (KYSEA) решил построить заграждение по всей длине реки Эврос. Так, его протяженность составит около 180 километров. «Наши соседи очень хорошо знают, что нет места для продолжения эксплуатации несчастных людей. Границы Греции на Эвросе неприступны, и в этом нет никаких сомнений», — пояснил Теодорикакос. Он добавил, что строительство первых 35 километров забора в центральной части начнется немедленно, а выделенный на данную работу бюджет составит 100 миллионов евро (примерно 7,7 миллиарда рублей).

Также министр указал, что в 2022 году греческая полиция арестовала 1300 торговцев людьми и предотвратила незаконное вторжение в страну 256 тысяч нелегальных иммигрантов. При этом инициатором последнего он назвал Турцию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины в том случае, если они «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Позднее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос отреагировал на угрозы войной со стороны Турции, подчеркнув, что они больше похожи на провокационный ревизионизм, чем на поведение союзника по НАТО.

Отношения между двумя странами-союзницами НАТО остаются напряженными из-за территориальных споров о статусе островов Додеканес в Эгейском море, которые долгое время находились под контролем Османской империи, а затем перешли Греции. Камнем преткновения является процесс делимитации территориальных вод и воздушного пространства.