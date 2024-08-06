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15:11, 6 августа 2024Силовые структуры

ФСБ сорвала попытку террористической атаки со стороны ВСУ на объект в ДНР

В ДНР сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта ВСУ на промышленном объекте

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ сорвали попытку террористической атаки на государственный промышленный объект в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по республике.

Уточняется, что атака планировалась со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, российские бойцы перехватили вражеский беспилотник «Баба-Яга» с использованием системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол». Дрон был обезврежен взрывотехниками, а боевые заряды – уничтожены на специализированном полигоне.

Ранее российские пограничники и военнослужащие смогли отразить вооруженную провокацию ВСУ, предпринятую на границе с Курской областью.

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      Олеся Мицкевич
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