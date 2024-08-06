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11:34, 6 августа 2024Россия

Глава Генерального штаба прибыл в зону СВО

Глава Генштаба ВС России Герасимов прибыл в зону СВО и наградил бойцов «Центра»

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Глава Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов прибыл в зону специальной военной операции (СВО) и наградил бойцов группы «Центр». Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Среди наград, врученных Герасимовым российским бойцам — Георгиевские кресты, ордена Мужества и медали «За отвагу». Офицер отметил мужество и заслуги личного состава и грамотные действия их командиров, а также пожелал военнослужащим беречь себя.

Кроме того, глава Генштаба заслушал доклады командиров, выполняющих задачи на красноармейском и александро-калиновском направлениях.

Ранее в зону СВО приезжал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

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      Марк Леонов
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