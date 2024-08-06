Глава Минюста Германии попросил немцев воздержаться от поездок в Россию

Глава Минюста Бушман попросил немцев не ездить в РФ без крайней необходимости

Глава Минюста Германии Марко Бушман попросил немцев не ездить в Россию без крайней необходимости. Об этом он заявил после обмена 26 заключенных между западными странами и Россией, сообщает Spiegel.

По словам министра, решение об обмене для немецких властей оказалось сложным, поскольку пришлось воздержаться от исполнения приговора в отношении Вадима Красикова.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что масштабный обмен заключенными между Россией и Западом можно назвать «крайне деликатной дилеммой». Она также подчеркнула, что в федеральном правительстве решение об обмене заключенными, в том числе о выдаче Вадима Красикова, было принято нелегко.