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09:52, 3 августа 2024Мир

МИД Германии высказался об обмене заключенными тремя словами

Бербок заявила, что обмен заключенными с РФ стал «крайне деликатной дилеммой»

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Масштабный обмен заключенными со стороны России и Запада можно назвать «крайне деликатной дилеммой». Таким образом высказалась об этой акции глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет Tagesschau.

В федеральном правительстве решение об обмене заключенными, в том числе о выдаче Вадима Красикова, было принято нелегко. В то же время сейчас чувствуется облегчение, сказала она.

За последние годы это был самый масштабный обмен заключенными. В списках значились 24 человека, в том числе восемь россиян.

WSJ называет участвующего в обмене Красикова, приговоренного на пожизненное за ликвидацию в Берлине чеченского террориста и гражданина Зелимхана Хангошвили, «центром сделки». Издание со ссылкой на американскую разведку сообщало, что «без Красикова возвращения [Эвана] Гершковича, [Пола] Уилана и остальных не произойдет».

Немецкие власти согласились на обмен, потребовав взамен более 10 российских заключенных. В тот момент МИД ФРГ воздержался от высказываний по этому обмену. Там лишь заявили, что министерство не несет ответственности за чье-либо освобождение.

Прокуратура ФРГ, как писали в СМИ, также была «в гневе» из-за освобождения Красикова. В ведомстве сочли это «уступкой России».

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