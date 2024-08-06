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22:02, 6 августа 2024Россия

Глава приграничного российского города сообщил о новых обстрелах

Глава Суджи Слащев: ВСУ вновь обстреляли город

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Суджи в Курской области. Об этом сообщил глава российского приграничного города Виталий Слащев в беседе с РИА Новости.

«Сейчас обстрелы опять», — сказал глава города.

Ранее два ребенка пострадали из-за сброса боеприпаса с беспилотника возле Суджи. Раненых госпитализировали в Курскую областную больницу.

До того во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским войскам удалось остановить проникновение в регион. На данный момент диверсанты Вооруженных сил Украины отступили.

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      Евгений Силаев
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