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21:25, 6 августа 2024Россия

Два ребенка пострадали из-за атаки беспилотника в Курской области

Врио губернатора Смирнов: два ребенка пострадали из-за атаки БПЛА в Суджи

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сброса боеприпаса возле Суджи пострадали два ребенка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу», — написал Смирнов.

Ранее во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским войскам удалось остановить проникновение в регион. На данный момент диверсанты Вооруженных сил Украины отступили.

Позднее Смирнов назвал контролируемой ситуацию в Курской области.

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      Евгений Силаев
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