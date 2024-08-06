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20:21, 6 августа 2024Россия

Губернатор Севастополя уволил и.о. своего заместителя и порассуждал о коррупции

Развожаев уволил и.о. замгубернатора Севастополя и порассуждал о коррупции
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности (и.о.) своего заместителя Евгения Горлова и порассуждал о коррупции. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — подписал он сообщение об увольнении сотрудника.

Какой-либо другой информации градоначальник не сообщил.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев решил уйти в отставку. «Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым», — написал глава российского региона.

По его словам, после разговора Садаклиев принял решение уволиться по собственному желанию.

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      Никита Абрамов
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